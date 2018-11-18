"Это был дьявольский режим". Лидеры красных кхмеров впервые осуждены за геноцид и миллионы смертей в Камбодже

16 ноября специальный трибунал в Камбодже вынес исторический вердикт – два чиновника из руководства режима "красных кхмеров", при котором 40 лет назад истребили пятую часть населения страны, были признаны виновными в геноциде, массовых убийствах и других жестоких преступлениях.

Речь идет о наиболее высокопоставленных из оставшихся в живых соратников камбоджийского диктатора Пол Пота – это 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан.

НВ рассказывает о том, почему решение по их делам уже ставят в один ряд с Нюрнбергским трибуналом – историческим судебным процессом над лидерами нацистской Германии после Второй мировой войны.

Кого и за что осудили

Вердикт, облетевший ленты мировых СМИ, был вынесен Чрезвычайными палатами в судах Камбоджи – это особый трибунал, созданный при содействии ООН в 2006 году специально для расследования преступлений "красных кхмеров".

Это коммунистическое движение удерживало власть в Камбодже в 1975-1979 годах и установило один из самых жестоких диктаторских режимов ХХ столетия. Его считают ответственным за гибель более 1,7 млн человек – пятой части населения страны.

В пятницу, 16 ноября 2018 года, десятки родственников погибших заполнили судебный зал в Пномпене, столице Камбоджи, пишет The Guardian. В их присутствии специальный трибунал принял наиболее значимое решение за 12 лет своей работы: обвинительные приговоры услышали самые высокопоставленные руководители "красных кхмеров" из тех, кто остался в живых (лидер диктатуры Пол Пот умер в 1998 году).

К процессу было приковано внимание СМИ всего мира / Фото ЕРА

Это 92-летний Нуон Чеа – второй человек после Пола Пот и главный идеолог режима, а также 87-летнй Кхиеу Сампхан, занимавший формальную должность главы государства ("председателя президиума") в годы правления "красных кхмеров".

Оба они были признаны виновными в геноциде вьетнамцев в Камбодже (а Нуон Чеа – еще и в геноциде народности "тямов"), а также в массовых убийствах и истреблениях, депортациях, порабощении, пытках камбоджийцев, в преследованиях их по политическим, религиозным и расовым признакам и других бесчеловечных преступлениях.

Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан приговорены к пожизненному заключению, хотя с практической точки зрения вердикт мало что изменит для преступников. Оба они уже отбывают такое же наказание: в 2014 год их признали виновными в преступлениях против человечности и нарушениях Женевской конвенции 1949 года (о защите гражданского населения во время войны), за что также осудили пожизненно.

Однако приговор не включал в себя обвинения в геноциде. Кроме того, лишь нынешний вердикт в полной мере отражает масштабы преступлений "красных кхмеров".

Представители этнических меньшинств, чьи предки стали жертвами чисток в 1975-1979 годах, ждут своей очереди в зал суда 16 ноября 2018 года / Фото ЕРА

Что такое режим "красных кхмеров"

В 1975-1979 годах, когда Камбоджой руководили "красные кхмеры", страна носила название Демократической Кампучии, однако это наименование было лишь горькой исторической иронией.

Захватившие власть комунисты-маоисты под руководством Пол Пота установили в стране "аграрный социализм" - политическую диктатуру, которая взялась за проведение в Камбодже "революционного эксперимента" и построения "стопроцентного коммунистического общества".

Черепа жертв режима в музее геноцида в Пномпене, столице Камбоджи / Фото ЕРА

"Эксперимент" включал в себя принудительное выселение городского населения в сельскую местность, запрет всех форм религии и демократических свобод, ликвидацию денежных отношений и системы социального обеспечения в стране (закрыты школы и вузы, больницы, все учреждения культуры, запрещено читать любую литературу и т.д).

Были закрыты школы и вузы, больницы, все учреждения культуры, запрещено читать любую литературу

Целый ряд отдельных категорий населения подвергся физическому уничтожению: чиновники и военнослужащие, представлявшие предыдущую власть, этнические меньшинства, буддийские монахи, большая часть врачей, педагогов, студентов и интеллигенции. Беспричинные расстрелы стали ежедневной практикой в стране.

Фактически "красные кхмеры" превратили Камбоджу в огромный трудовой лагерь, изолированный от мира, с нечеловеческими условиями работы и отсутствием каких-либо прав у населения. Оставшиеся в живых камбоджийцы стали рабами сельскохозяйственных коммун.

Почему осужденные – лицо диктатуры

В те годы виднейшим деятелем "Демократической Кампучии" был Нуон Чеа - один из двух деятелей, осужденных трибуналом 16 ноября. Выходец из партизанского движения, в государстве "красных кхмеров" он именовался "вторым братом" (после самого Пол Пота).

Около двух лет Нуон Чеа руководил "тюрьмой безопасности" S-21, ставшей одним из символов жестокости режима.

"Второй брат" режима Нуон Чеа / Фото ЕРА

Как указывает The Guardian, допросы и казни в ней осуществлялись по прямому указанию высших руководителей страны, включая самого Нуон Чеа. "Установлено, что заключенных приводили в комнаты для допросов в наручниках и с завязанными глазами, а их ноги приковывали", - цитирует британское издание обвинительное заключение Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. Методы допроса включали "избиение палками, камнями, электрическими проводами и кнутами, пытки электричеством, удушение, вырывание ногтей на руках и ногах".

Методы допроса включали избиение палками, камнями, электрическими проводами и кнутами, пытки электричеством, удушение

После падения режима "красных кхмеров" в 1979 году Нуон Чеа оставался их лидером, годами возглавляя остатки "партизанского" движения на западе страны. Как ни парадоксально, когда в 1998 году Нуон Чеа сдался властям, с ним заключили сделку и позволили свободно жить в Камбодже вплоть до ареста в 2007 году, уже в рамках деятельности специального трибунала, напоминает CNN.

На суде он признал свою "моральную ответственность" за события 1975-1979 годов, однако заявил, что считает себя "невиновным". "Политика и план коммунистической партии Кампучии подразумевали лишь одну цель: освободить страну от колонизации, империализма, эксплуатации, крайней нищеты и вторжения соседних стран", - цитирует CNN последнее слово 92-летнего Нуон Чеа на заседании трибунала 16 ноября.

Не менее заметным в рядах "красных кхмеров" был и второй осужденный чиновник - Кхиеу Сампхан. Как Пол Пот и многие другие руководители режима, он получил образование в Париже, однако в родной стране способствовал внедрению не европейских, а диктаторских и жестоких практик.

Идеолог "красных кхмеров" Кхиеу Сампхан / Фото ЕРА

Кхиеу Сампхан стал главным идеологом режима, занимая пост председателя президиума "Демократической Кампучии" (формального главы государства). "Нам надо подавить тягу интеллигенции к западному образу жизни. Интеллигенции как таковой вообще быть не должно. Её представители будут заниматься общественным трудом, жить совместно и учиться у народа", - заявлял он, стоя у истоков физического истребления представителей интеллигенции.

Нам надо подавить тягу интеллигенции к западному образу жизни

Суд признал, что Кхиеу Сампхан "поощрял, подстрекал и узаконил" государственную политику, которая привела к смертям сотен тысяч людей в Камбодже.

В ходе заседаний специального трибунала 87-летний Кхиеу Сампхан признавал, что испытывает угрызения совести за их гибель, однако не раз заявлял о том, что он был лишь номинальным руководителем, не имеющий влияния на политику "красных кхмеров", отмечает The Guardian.

Цена исторической справедливости: 40 лет и $320 млн

Как отмечают многие западные СМИ, специальный трибунал по расследованию преступлений "красных кхмеров", сформированный в 2006 году совместными усилиями ООН и властей Камбоджи, неоднократно критиковали за крайне медленный темп работы.

Стоимость его работы за минувшие 12 лет составила около $320 млн, напоминает The Guardian, и за это время приговор услышали лишь три человека. Помимо двух свежих вердиктов, в 2014 году был также осужден Канг Кек Иеу - начальник тюрьмы, превращенной в концлагерь для политзаключенных. Его признали виновным в преступлениях против человечности, пытках и убийствах, приговорив вначале к 35 годам заключения, а позже – пожизненно.

Безусловно, это не чрезмерная цена за то, чтобы добиться справедливости за столь монументальное преступление

Несколько дел пришлось закрыть из-за смерти подозреваемых – все они находятся в преклонном возрасте, поскольку режим "красных кхмеров" пал почти 40 лет назад. Еще трое лидеров режима ожидают вердикта суда.

Однако прокуроры и правозащитники не сомневаются в том, что историческое значение даже единичных запоздалых приговоров – огромно.

"Это был настолько дьявольский режим – худший пример того, на что способно руководство страны, - заявил 16 ноября прокурор Николас Кумжиян, которого цитирует The Guradian, назвавший вердикт "очень своевременным и необходимым".

"Тот факт, что эти преступления произошли 40 лет назад, никоим образом не уменьшает значение приговора для тех, кто пострадал от преступлений, и для людей, чьи родители подвергались пыткам и убийствам", - отметил Кумжиян.

А бывший следователь трибунала Крейг Этчесон в беседе с CNN ранее напоминал, что, согласно опросам в Камбодже, большинство жителей страны поддержало судебный процесс.

По его словам, с учетом смерти почти 2 млн человек трибунал обходится в немногим более чем $100 в пересчете на одну жертву режима. "Безусловно, это не чрезмерная цена за то, чтобы добиться справедливости за столь монументальное преступление", - отметил Этчесон.

В свою очередь, Александр Хинтон, директор Центра по правам человека и изучению геноцида в Ратгерском университете (США) заявил в комментарии The Guardian: "Правосудие не идеально. Но это лучше, чем его отсутствие. И какова альтернатива? Безнаказанность за массовые убийства".