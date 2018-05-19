"Это был ад": Вулкан на Гавайях выбросил трехкилометровое облако пепла

Из-за извержения вулкана Килауэа в штате Гавайи, США, в небе образовалось трехкилометровое облако пепла. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, быстро движущаяся лава перекрыла дорогу и угрожала десяткам домов, из-за чего спасатели были вынуждены эвакуировать местных жителей из района Пуны.

"Со свежей, более горячей магмой существует вероятность, что потоки лавы могут двигаться с большей легкостью и, следовательно, покрывать больше площади", – сообщила сотрудница геологической службы США Джанет Бабб.

По этой причине, правительство призвало жителей некоторых регионов быть готовыми к добровольной эвакуации, если угроза будет расти.

"Это было похоже на ад. Это как огромные гранаты, которые сотрясают все комьюнити", – рассказал журналистам местный житель.

Специалисты сообщают, что вероятность выбросов вулканического газа остается высокой, и в любое время возможны дополнительные взрывы.

Ранее сообщалось, что 17 мая на вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.

Вулкан проснулся после мощного землетрясения 5 мая. Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации.