"Это был ад": Вулкан на Гавайях выбросил трехкилометровое облако пепла

Из-за извержения вулкана Килауэа в штате Гавайи, США, в небе образовалось трехкилометровое облако пепла. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, быстро движущаяся лава перекрыла дорогу и угрожала десяткам домов, из-за чего спасатели были вынуждены эвакуировать местных жителей из района Пуны.

"Со свежей, более горячей магмой существует вероятность, что потоки лавы могут двигаться с большей легкостью и, следовательно, покрывать больше площади", – сообщила сотрудница геологической службы США Джанет Бабб.

Very fluid lava fountaining continues at #Kilauea this morning: https://t.co/sXLF2RKQ5c pic.twitter.com/yevWKHFndX