Украина получит более 150 боевых роботов THeMIS от эстонской компании

Эстонская компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 более наземных платформ THeMIS в рамках проекта, который финансируется и координируется Нидерландами. Об этом сообщила пресс-служба Milrem Robotics во вторник, 7 октября.

Компания отметила, что передачу платформ анонсировали еще в сентябре, однако тогда не разглашали название страны-донора.

В понедельник, 6 октября, соглашение о поставках подписали на нидерландском заводе VDL в Борне. В церемонии принял участие министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Как говорится в публикации, поставки будет осуществлять компания Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec. Последняя, в частности, создает производственную линию конечной сборки на своем заводе в Борне.

Milrem Robotics говорит, что проведет комплексное обучение для украинских операторов и вспомогательного персонала, чтобы обеспечить эффективное развертывание и обслуживание в полевых условиях.

«Для нас честь возглавить этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже продемонстрировала свою ценность в боевых условиях, и мы считаем, что этот вклад существенно укрепит обороноспособность Украины», — сказал гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяарси.

В конце ноября 2022 года стало известно, что эстонская компания Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов THeMIS.

1 июня 2023 года Германия передала Киеву новый пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS.

В сентябре 2025 года Евросоюз профинансировал рекордную партию наземных роботизированных комплексов THeMIS для Украины.