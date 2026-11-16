На фоне усиления российской агрессии Эстония разрабатывает меры на случай возможного вторжения. В частности, страна создает систему, которая позволит правительству продолжать управление государством из-за границы даже в случае его оккупации, пишет Politico.

«Таллин готовится перенести свои государственные сервисы в облако — на случай уничтожения центров обработки данных или появления на территории военных сил, из-за чего мы не сможем работать», — заявил разработчик новой стратегии и бывший заместитель генерального секретаря по вопросам цифровой инфраструктуры и кибербезопасности Министерства юстиции и цифровых дел Эстонии Тыну Грюнберг.

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Как отмечает Politico, у Эстонии уже есть резервная копия данных в ее «цифровом посольстве» в Люксембурге. Фактически это копия «проекта» страны, содержащая всё: от реестров граждан и земельных кадастров до законодательной базы.

«Теперь мы хотим оставаться в сети при любых обстоятельствах. Все критически важные услуги должны оставаться доступными онлайн. Всё должно продолжать работать», — подчеркнул Грюнберг.

Правительство Эстонии создает защищенные приложения, используя облачные платформы — в частности, Microsoft Azure и Amazon Web Services, — а также собственную государственную облачную инфраструктуру. По словам Грюнберга, который в ноябре занял пост генерального директора поставщика технологической инфраструктуры Levira, страна развертывает эту систему в своем «посольстве данных» и других локациях в Европе.

Аллан Аллмере, советник по вопросам ИТ-архитектуры и инфраструктуры в Министерстве юстиции и цифровых дел, отметил, что Эстония стремится минимизировать последствия реализации наихудшего сценария.

«В идеале мы хотели бы создать системы, способные выдержать любой возможный кризис, но на самом деле ни одна страна не может предвидеть или устранить все риски. В наихудших сценариях нам также необходимо сохранить надежную основу, на которой можно будет восстановить цифровое государство Эстонии», — сказал Аллмере.

Как отмечает Politico, угроза для цифровых сервисов стала очевидной для жителей Эстонии еще в 2007 году, когда страна столкнулась с волной кибератак, длившейся 22 дня и приведшей к сбою в работе значительной части коммерческих и государственных услуг. Впоследствии власти страны возложили ответственность за эти атаки на Россию.

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Этот инцидент во многом стал первой масштабной современной кибератакой, направленной против целого государства. Он побудил Таллинн полностью обновить свою цифровую инфраструктуру, благодаря чему Эстония превратилась в страну, которую считают самым цифровизированным государством в мире.

С 1 декабря Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией, принимая во внимание четкие доказательства того, что ГРУ РФ отдало приказ о совершении диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности.

15 ноября Служба внутренней безопасности Эстонии сообщила о нападении на оборонную компанию Threod Systems, производящую беспилотники. В ведомстве отметили, что попытка нападения была предпринята около 03:00 14 ноября с целью подрыва и поджога здания предприятия.

Эстонская служба заявила, что подозреваемые были оперативно задержаны, и призвала «даже не рассматривать подобные предложения о работе от России», поскольку «последствия могут быть очень серьезными».

По оценкам западных разведок, Москва в ближайшее время может предпринять ограниченное нападение на страны НАТО на фоне замедления темпов продвижения в Украине. Фактором, способствующим этому, также является нехватка критически важных западных боеприпасов, вызванная их поставками Украине и войной в Иране.

Диктатор РФ Владимир Путин, в свою очередь, утверждает, что Москва «не готовится» к войне против европейских стран. В то же время он обвинил страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию — в «нарушении прав русскоязычного населения».