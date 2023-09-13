Эстония запретила въезд автомобилям с номерами РФ: теперь запрет действует на территории всех стран Балтии 13 сентября, 10:55 Эстония (Фото:chris_robert/Unsplash)

Эстония вслед за Литвой и Латвией приняла решение запретить въезд на свою территорию автомобилям с российской регистрацией. Отныне запрет действует во всех странах Балтии.

Соответствующее заявление обнародовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в X (бывший Twitter).

Он отметил, что решение вступило в силу со среды, 13 сентября.

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«Им не позволено пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не достигнет победы», — написал Тсахкна.

12 сентября о решении не пускать авто с российскими номерами заявила Литва. Позже об аналогичном решении объявила и Латвия.