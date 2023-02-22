Эстония окончательно запретила местным россиянам и белорусам владеть оружием
Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori/www.flickr.com)
В среду, 22 февраля, эстонский парламент — Рийгикогу — окончательно принял решение о запрете владеть оружием россиянам и белорусам, проживающим на территории Эстонии.
Об этом сообщает Postimees.
Рийгикогу принял поправки к Закону об оружии, согласно которым признаются недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам стран, не входящих в ЕС и НАТО.
Согласно данному решению, этим гражданам прекращается выдача новых разрешений.
По данным издания, изменение закона коснется примерно 1300 человек, а сам закокон вступит в силу уже 15 марта 2023 года.