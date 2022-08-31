Эстония рассматривает вопрос об ограничении въезда граждан России по визам ЕС — МИД 31 августа, 21:36 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Эстония совместно с другими странами Балтии и Польшей рассматривает вопрос об ограничении въезда граждан России по визам ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал по итогам встречи в Праге, сообщает ERR.

На встрече в Праге министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие Соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, но, по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, для Эстонии это недостаточный шаг.

Видео дня

«Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС, как ограничить въезд граждан РФ в Евросоюз, Эстонию и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на государственном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами ЕС», — сказал Рейнсалу.

Он добавил, что следует ограничить возможность гражданам России приезжать и «безразлично пользоваться свободами демократической Европы в то время пока в Украине гибнут невинные люди».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС, граничащие с государством-агрессором Россией, могут ограничить въезд российских граждан на национальном уровне.

Боррель объявил, что министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России. По его словам, это «значительно сократит количество новых виз, выдаваемых странами-членами ЕС», а получать их будет сложнее и дольше. Главы МИД также поручили Еврокомиссии изучить вопрос, что делать с сотнями тысяч уже выданных россиянам виз.

Инфографика: НВ

В Праге 30−31 августа проходила встреча министров стран Евросоюза, где обсуждался в том числе запрет на выдачу виз в Европу для граждан России.

Ранее Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.