Угроза провокаций. Эстония призвала своих граждан избегать поездок в Россию 23 августа, 16:59 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Власти Эстонии призвали своих граждан избегать любых поездок в Россию. В частности, из-за значительно увеличенной в последние дни агрессивной риторики Кремля по отношению к Таллинну.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Он заявил, что на фоне войны России против Украины возможны провокации по отношению к эстонцам.

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«Россия находится в состоянии войны с Украиной и нельзя исключать провокации против граждан Эстонии», — пояснил министр.

Он также призвал граждан Эстонии, которые собираются посетить Россию, серьезно задуматься о необходимости пребывания в стране.

Ранее депутат путинской партии Единая Россия Владимир Джабаров угрожал Эстонии «жесткими действиями РФ» из-за того, что в стране якобы находится Наталья Вовк, которую спецслужбы страны-агрессора объявили «убийцей» дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.

В ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дарьи Дугиной за два дня, и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве «подозревается» гражданка Украины Наталья Вовк и ее дочь София Шабан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.

Инициаторами запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину стали сразу несколько стран ЕС, в частности, Эстония, Латвия и Финляндия.

Как ожидается, данным вопрос будет рассмотрен в конце августа.

В свою очередь президент Украины Владмир Зеленский подчеркнул, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против кремлевского режима.

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