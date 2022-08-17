Для победы Украины. Эстония планирует ужесточить визовый режим с Россией 17 августа, 18:01 Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото:Urmas Reinsalu/Facebook)

Власти Эстонии планируют запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, которые выдали другие страны Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в комментарии ERR.

По его словам, правительство после аннулирования всех туристических виз россиян, которые были выданы Эстонией, намерено еще больше ограничить въезд в страну для граждан страны-агрессора.

Видео дня

Представитель МВД Эстонии Вейко Комусаар заявил, что предложение запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами ЕС, будет оформлено уже до 21 августа.

Рейнсалу отметил, что конечной целью все равно остается запрет на въезд россиян в масштабах ЕС. По его мнению, такая мера разрешена законодательством Евросоюза, поскольку похожие ограничения вводились во время пандемии коронавируса, тогда все государства блока закрыли свои границы для граждан других стран.

Инфографика: НВ

«Число российских граждан, въехавших в ЕС к концу первой недели августа (850 000), к сожалению, растет, поэтому мы должны быть в состоянии предпринять шаги в поддержку победы Украины», — подчеркнул министр.

11 августа Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступит в силу 18 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.