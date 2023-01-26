Эстония запросила у Германии разрешение на поставку в Украину кассетных боеприпасов — СМИ 26 января, 22:09 Флаг Эстонии (Фото:hanswell / pixabay)

Эстония рассматривает возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, но для этого требуется согласие Германии, сообщает ERR.

Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины по поставке кассетных боеприпасов.



Отмечается, что более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в них не входят.

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Находящиеся в распоряжении Сил обороны Эстонии кассетные снаряды были в свое время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо получить согласие страны-производителя.

«Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы», — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Отметим, кассетные боеприпасы считаются особенно опасными для гражданского населения, уже хотя бы потому, что неразорвавшиеся элементы превращаются по существу в мину и могут убить или покалечить случайных людей. Однако, во время войны в Украине было зафиксировано много случаев применения такого оружия.

«Применение таких снарядов и бомб в густонаселенных районах запрещено, но именно это россияне и делали, например, в Харькове. С другой стороны, использование таких боеприпасов для подавления сил противника на открытой местности может быть вполне оправданным, поскольку эти вооруженные силы являются легитимными целями для ударов», — сказал сопрофессор международного права Тартуского университета Эстонии Рене Вярк.

Германия, от согласия которой сейчас зависит возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии в Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась. По мнению Вярка, это обстоятельство может осложнить соответствующие переговоры оборонных ведомств Эстонии и Германии.