Эстония, Латвия и Литва разрабатывают масштабные планы эвакуации населения в случае возможного нападения или наращивания войск Россией. Об этом 10 октября пишет Reuters .

Толчком к таким действиям стали рекордные военные расходы России после ее вторжения в Украину в 2022 году, что усилило беспокойство среди государств.

Хотя Россия официально отрицает намерения атаковать государства НАТО, страны Балтии значительно увеличили оборонные бюджеты и усилили гражданскую подготовку.



По словам руководителя литовской службы пожарной безопасности Ренатаса Позелы, правительства готовятся к различным сценариям — от массового передвижения российских войск у границ и диверсий до информационных атак или беспорядков среди русскоязычного населения.

«Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Балтии, с очевидной целью взять все три страны за три дня или неделю», — отметил он.



Reuters пишет, что в случае обострения ситуации эвакуации могут подлежать до 400 тысяч человек, проживающих вблизи границ с Россией и Беларусью. В Литве уже определены места для размещения эвакуированных в школах, церквях и спортивных аренах, а также склады с необходимыми запасами.

Все три страны работают над координацией действий, создают карты безопасных маршрутов и пункты сбора, в частности в Вильнюсе. В то же время эвакуация за пределы Балтии пока не планируется — транспортные пути через Сувалкский коридор в Польшу будут оставаться приоритетом для военной техники.

Эстония, в свою очередь, готовится временно переселить около 10% населения, а Латвия рассматривает сценарий, при котором треть ее граждан может покинуть дома. Представители гражданской защиты отмечают, что главная цель — продемонстрировать готовность стран к любому развитию событий и обеспечить безопасность населения.

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, возле авиабаз, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger и где обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты. В ночь на 6 октября там снова были замечены неизвестные дроны.