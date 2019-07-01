Возвращение России в ПАСЕ: одна из правящих партий Эстонии потребовала выхода страны из Совета Европы Сегодня, 02:07 553 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ПАСЕ В Эстонии возмущены возвращением России в ПАСЕ Пресс-служба ПАСЕ

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) намерена вынести на голосование в парламенте вопрос о выходе страны из состава Совета Европы из-за возвращения России в ПАСЕ.

30 июня Совет уполномоченных Консервативной народной партии провел свое заседание в городе Пярну, на котором утвердил соответствующее заявление, сообщает Интерфакс. Консерваторы обеспокоены решением Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью восстановить полномочия делегации России.



«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет. Решение о том, продолжать или приостановить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, но и депутаты парламента», — говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE.

По мнению консерваторов, «право голоса России в Совете Европы было восстановлено под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины, и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы».

На это решение Эстония не должна реагировать символически, подчеркивают консерваторы.

Консервативная народная партия входит в правящую коалицию политсил страны. В правительстве ей принадлежит 5 министерских портфелей из 15. В парламенте у нее 19 депутатских мест из 101.

Однако ранее председатель ведущей правящей Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас заявил на пресс-конференции, что Эстонии не следует выходить из Совета Европы.

Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.