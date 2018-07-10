11 июля 2018, среда

Эстония выразила протест России из-за нарушения воздушных границ

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Иллюстративное фото
Фото: Dmitry Terekhov / Wikipedia

Иллюстративное фото

Утром во вторник, 10 июля, российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море, в связи с чем МИД страны вызвал посла России и предъявил ему ноту протеста.

По данным главного штаба сил обороны Эстонии, российский самолет находился в районе острова Вайдло менее минуты и не вступал в контакт с эстонской стороной по радиосвязи, передает Delfi.

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест в связи с нарушением Россией воздушного пространства. Это уже третий инцидент с российскими самолетами за последнее время.

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