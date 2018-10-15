15 октября 2018, понедельник

Эстония оценила ущерб за советскую оккупацию в более чем миллиард евро

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Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к СССР
Фото: pixabay

Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к СССР

Комиссия при Министерстве юстиции Эстонии оценила размер ущерба от оккупации страны Советским Союзом в примерно 1.2 млрд евро.

Об этом сообщает ERR.

"Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении убытков за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, которые стали жертвами советской власти, и будет признана нелепость и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти", - сказал председатель комиссии, историк Тоомас Хийо.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что много потерь не могут быть измерены в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, развития свободного общества. Он считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать.

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