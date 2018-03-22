Есть риск поражения мозга. Медики рассказали о состоянии Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь находятся в состоянии глубокого наркоза

Отравленные токсическим веществом бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в критическом состоянии, существует риск нарушения их умственных способностей.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на постановление суда, который разрешил взять образцы крови у потерпевших для анализа на наличие вещества нервно-паралитического действия.

В документе указано, что Сергей и Юлия Скрипали находятся в "критическом, но стабильном" состоянии, но "не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться". Они находятся в больнице в состоянии глубокого наркоза.

"Точные последствия воздействия на их состояние здоровья пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, но неизвестно, в какой степени", - говорится в документе.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".