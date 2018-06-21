ЕСПЧ отклонил жалобу террориста Брейвика на "нечеловеческие" условия в тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика на условия его содержания в заключении. В 2011 году Брейвик убил 77 человек, открыв стрельбу в молодежном лагере на острове Утейа (Норвегия).

Брейвик жаловался в ЕСПЧ на "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме, которые якобы унижают его достоинство - в частности, на изоляцию в одиночной камере.

"В своем решении по делу, которое было подано под новым именем заявителя Фьотольф Хансен [Брейвик официально сменил имя в июне 2017-го], Европейский суд по правам человека, заседавший в качестве комитета из трех судей, объявил жалобу неприемлемой. Решение является окончательным", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Суд счел жалобу Брейвика необоснованной, так как в его случае не было нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Брейвик является организатором и исполнителем взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утейа 22 июля 2011 года, в результате чего погибли 77 человек и еще 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году лишения свободы с возможностью продления тюремного срока неограниченное количество раз.

В марте 2016 года он заявил, что его пятилетняя изоляция в одиночной камере нарушает европейскую Конвенцию по правам человека. В марте прошлого года Апелляционный суд Осло отклонил его жалобу о нарушении прав человека.

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