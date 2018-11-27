27 ноября 2018, вторник

ЕСПЧ осудил Россию за запреты гей-парадов в стране

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Российскую власть осудили за запрет гей-парадов

Российскую власть осудили за запрет гей-парадов

Европейский суд по правам человека осудил Россию за дискриминацию гомосексуалистов и ограничения свободы собраний.

Об этом сообщает Интерфакс.

Суд в Страсбурге принял решение удовлетворить жалобы семи российских активистов, которые в течение 2009-2014 годов пытались организовывать акции в поддержку прав сексуальных меньшинств. Российская власть каждый раз запрещала их проводить.

Суд пришел к выводу, что решение властей РФ об отказе в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдано опасениями за общественный порядок.

В постановлении сказано, что действия России нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, которая гарантирует свободу собраний и запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Судьи сослались на аналогичное постановление ЕСПЧ 2010 и призвали Россию позволять акции представителей секс-меньшинств и эффективно защищать их от дискриминации.

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