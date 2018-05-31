ЕСПЧ: Литва и Румыния позволили ЦРУ пытать подозреваемых в секретных тюрьмах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что Литва и Румыния помогали ЦРУ пытать подозреваемых в "секретных тюрьмах".

Как сообщает Европейская правда, речь идет о членах Аль-Каиды палестинце Абу Зубейда и уроженце Саудовской Аравии Абд Аль-Рахим Аль-Нашири, которые были задержаны после нападения на США 11 сентября 2001 года и содержались в секретных тюрьмах ЦРУ в Литве и Румынии. Оба подозреваются в терроризме и сейчас находятся в тюрьме Гуантанамо.

"Заявители находились на этих объектах, а национальные власти знали, что ЦРУ будет жестоко с ними обращаться вопреки Конвенции. Эти государства также позволили передать заявителей в другие места заключения ЦРУ, тем самым подвергая их дальнейшему жестокому обращению", - говорится в решении.

Таким образом Литва и Румыния нарушили европейскую конвенцию о запрете пыток.

Согласно решению ЕСПЧ, Литва должна выплатить заявителю 100 тыс. евро компенсации и 30 тыс. евро на возмещение расходов. Румыния также заплатит заявителю 100 тыс. евро компенсации, о возмещении расходов он не просил.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, Литва выполнит предписание ЕСПЧ.

"Решение ЕСПЧ принято, оно неблагоприятно для Литвы. Ущерб репутации уже нанесен. У нас есть обязательства перед Европейской конвенцией по правам человека, поэтому мы будет обязаны выполнять решение суда", - цитирует Грибаускайте Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис отметил, что "даже лица, совершившие самые тяжкие преступления, обладают правом на защиту, честный суд, честное досудебное расследование".

"В отношении них не могут применяться методы, не согласующиеся с правами и свободами человека", - заявил глава правительства Литвы.

9 декабря 2014 года комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о пытках, которым подвергались заключенные в секретных тюрьмах по всему миру. Документ вызвал негодование правозащитников, ООН потребовала привлечь к ответственности всех причастных к пыткам в США.

В свою очередь, тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан поддержал применение жестких методов допроса подозреваемых в терроризме.