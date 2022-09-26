«О запугивании может и забыть». Почему российскому диктатору невыгодно применить ядерное оружие против Украины — объясняет эксперт 26 сентября, 23:10 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Нижний Новгород, 21 сентября 2022 года (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор в случае использования ядерного оружия против Украины потеряет последний козырь в шантаже Киева и государств Запада, к тому же явно получит военный ответ, рассказала Радио НВ Полина Синовец, руководитель Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия.

Вероятность использования ядерного оружия

«Я не думаю, что это может быть неожиданно, потому что сущность ядерного оружия, прежде всего, в его политическом эффекте запугивания. То есть Путин говорит: я не могу остановиться, я должен победить, я могу применить что угодно. И все думают, что он имел в виду ядерное оружие. То есть весь этот монолог — это была попытка заверить Запад, что если вы будете продолжать поддерживать Украину и увеличивать [поддержку], то „я что-то такое страшное сделаю“. Но он не говорил ядерное оружие, потому что он понимает, что если он это скажет, то это будет означать, что он предполагает план его где-то применить», — сказала Синовец.

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По мнению эксперта, основным козырем России, как крупнейшего ядерного государства мира - является шантаж и запугивание вероятностью применения ядерных ракет.

«Главный козырь России, которая является крупнейшим ядерным государством, — это запугивать. Потому что если она что-нибудь применит и оно не сработает, то все: о запугивании можно забыть, Путин останется без главного козыря. Для него главное запугивать и даже если он начнет рассуждать о ядерном оружии, то до этого он сделает несколько громких пассажей, что вот-вот и сейчас. Неожиданно нет смысла для него это делать», – продолжила она.

Готовит ли Запад ответные меры

«Это не просто комментарии. В Соединенных Штатах есть информация, что Госдепартамент ведет с Россией неофициальный диалог, где он отмечает, что нельзя применять ядерное оружие. Поэтому, когда Блинкен говорит, что у них есть какой-то план, это именно тот план, который они сообщают Путину и пытаются его убедить. Но он не может обнародовать этот план, ведь тогда будет абсолютная паника, тогда начнутся вопросы. Это такие вещи, которые нельзя обнародовать, где нельзя проводить четкую линию и говорить, что ядерное оружие это плохо, а все остальное — это нормально», — добавила руководитель Центра.

К тому же она считает, что публичный очерк красных линий со стороны Вашингтона может развязать руки российскому диктатору на другие действия, как будто бы "разрешены".

«Потому что тогда Россия почувствует, что она может делать что угодно, но [использовать] ядерное оружие. Мне кажется, что это диалог об убеждении не делать каких-то очень отрицательных моментов. <...> Ядерное оружие это больше психологический момент, чтобы давить на Запад, на Украину», — подытожила эксперт.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин на фоне планов аннексировать оккупированные украинские территории на востоке и юге в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, подчеркнув, что в этот раз он не блефует.

«В случае угрозы территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», – сказал он.

Однако аналитики не уверены, что российский президент хочет стать первым, кто использует ядерное оружие с тех пор, как США сбросили атомную бомбу на Японию в 1945 году.

Одновременно с этим, вслед за французским агентством AFP, описавшим возможные сценарии применения Россией ядерного оружия, американский CNN обнародовал свои разъяснения о тактическом ядерном оружии России и о том, чем оно отличается от стратегического и отличается ли на самом деле.



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