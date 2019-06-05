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Эскалация в Судане: количество погибших превысило 100 человек, оппозиция отказывается от переговоров

Вчера, 22:35
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Эскалация в Судане: количество погибших превысило 100 человек, оппозиция отказывается от переговоров - фото

REUTERS/Stringer

В Судане во время разгона военными протестующих погиб по меньшей мере 101 человек.

Об этом сообщили в Центральном комитете суданских врачей, который связан с протестным движением, передает Reuters.

По их информации, количество погибших в результате зачистки лагеря протестующих и последующих беспорядков возросло до 101. Ожидается, что оно может увеличиться. Официальных данных о жертвах пока нет.

На фоне массовых протестов в столице Судана Хартуме лидеры военного блока предложили возобновить переговоры с оппозицией. Но представители демократической оппозиции отвергли это предложение, заявив, что военным нельзя доверять.

«Сегодня Военный совет пригласил нас к диалогу, и в то же время он внушает страх гражданам на улицах», — сказал Reuters Мадани Аббас Мадани, лидер главной оппозиционной группы Судана, Декларация сил свободы и перемен.

«Суданский народ не открыт для переговоров с Переходным военным советом, который убивает людей. Нам нужны справедливость и ответственность до переговоров о каком-либо политическом процессе», — сказал представитель оппозиционной Суданской ассоциации профессионалов Амджад Фарид в комментарии AFP.

Напомним, что из реки Нил в Хартуме выловили 40 тел протестующих, которые погибли в результате жестоких репрессий против протестов.

3 июня в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по протестующим. Тогда было известно о гибели не менее 30 человек.

Демонстранты занимали площадь перед военным штабом с 6 апреля, за несколько дней до того, как президент Омар аль-Башир был свергнут после 30 лет при власти.

Их представители вели переговоры с Переходным военным советом Судана и договорились о трехлетнем переходном периоде, который завершится выборами.

Теги:   Судан

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