Эскалация в Сирии: при авиаударах сил Асада погиб 21 человек Сегодня, 20:20 Цей матеріал також доступний українською SyriaCivilDef/Twitter SyriaCivilDef/Twitter

Во вторник, 28 мая, в результате авиаударов сил сирийского режима Башара Асада по последнему оплоту повстанцев в провинциях Идлиб и Алеппо погиб 21 человек.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Daily Sabah.

По данным правозащитников, среди погибших — девять детей.

18 мирных жителей, включая шестерых детей, были убиты в результате авианалетов и ракетных ударов в провинции Идлиб. Десять из них, в том числе четверо детей, погибли в городе Эриха. По меньшей мере 47 человек получили ранения.

Напомним, что 27 мая в результате авиаударов сил Асада были убиты пять женщин и ребенок, 20 человек получили ранения.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За это время были убиты по меньшей мере 215 мирных жителей, в том числе 47 детей.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало б гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильнейший союзник Дамаска, заключила сделку с Турцией о создании «демилитаризованной зоны».