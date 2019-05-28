Дмитрий Тузов
Имитация процесса как Ахиллесова пята политической элиты
Ульяна Супрун
Что нужно знать о сердечном приступе и панических атаках
Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Павел Казарин
Говорит и показывает Коломойский
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Эскалация в Сирии: при авиаударах сил Асада погиб 21 человек

Сегодня, 20:20
Цей матеріал також доступний українською
Эскалация в Сирии: при авиаударах сил Асада погиб 21 человек - фото

SyriaCivilDef/Twitter

Во вторник, 28 мая, в результате авиаударов сил сирийского режима Башара Асада по последнему оплоту повстанцев в провинциях Идлиб и Алеппо погиб 21 человек.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Daily Sabah.

По данным правозащитников, среди погибших — девять детей.

18 мирных жителей, включая шестерых детей, были убиты в результате авианалетов и ракетных ударов в провинции Идлиб. Десять из них, в том числе четверо детей, погибли в городе Эриха. По меньшей мере 47 человек получили ранения.

Напомним, что 27 мая в результате авиаударов сил Асада были убиты пять женщин и ребенок, 20 человек получили ранения.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За это время были убиты по меньшей мере 215 мирных жителей, в том числе 47 детей.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало б гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильнейший союзник Дамаска, заключила сделку с Турцией о создании «демилитаризованной зоны».

Теги:   Идлиб Сирия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Теннис

Сегодня, 20:00

img
Цуренко уверенно вышла во второй раунд турнира Большого шлема
Страны

Сегодня, 13:14

img
Президент Австрии отправил правительство канцлера Курца в отставку
Бокс

Сегодня, 14:15

img
Промоутер сообщил, когда Усик вернется на ринг

Выбор редакции

Геополитика

Сегодня, 13:00

img
Россия против трибунала. Елена Зеркаль о жесткой позиции Кремля — видео
Страны

Сегодня, 09:13

img
Преемник Грибаускайте. Что известно о новом президенте Литвы и его отношении к РФ
События

Сегодня, 17:07

img
В Украине появились первые полицейские офицеры громады: что изменится

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться