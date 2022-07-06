Еще пять британских министров одновременно ушли в отставку 6 июля, 18:28 Протестующий против премьер-министра Бориса Джонсона в Лондоне 6 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Еще пять британских министров одновременно подали в отставку в среду, 6 июля, на фоне скандала в правительстве.

Министр по вопросам СМИ, данных и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес опубликовала в Twitter совместное заявление пяти министров. В нем сказано, что «становится все очевиднее, что правительство не может функционировать с учетом выявленных проблем», а премьер-министра Бориса Джонсона призывают уйти в отставку.



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Как сообщает The Guardian, после совместного заявления пяти министров в отставку также подали (по состоянию на 18:30 по Киеву) министр внутренних дел (заместительница госсекретаря департамента внутренних дел) Рэйчел Маклин, министр труда и пенсий (заместительница госсекретаря по вопросам труда и пенсий) Мимз Дэвис и министр по вопросам равенства Майк Фрир.



За сутки количество министров и их помощников, которые уже написали заявления, достигло 30, пишет таблоид Metro. Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

На прошлой неделе Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки двух министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



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Пресс-секретарь британского премьера подтвердил, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит говорили, что премьеру не было известно о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.



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