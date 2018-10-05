05 октября 2018, пятница

Еще одного экс-президента Южной Кореи приговорили к 15 годам тюрьмы

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До оглашения приговора Ли Мен Бак находился под стражей

До оглашения приговора Ли Мен Бак находился под стражей

Суд Южной Кореи приговорил к 15 годам лишения свободы экс-президента Ли Мен Бака по обвинениям в коррупции.

Как сообщает Yonhap, ему также назначили штраф в размере 13 млрд вон (около 11,5 млн долларов).

76-летнего бывшего президента обвиняли в многочисленных фактах коррупции. Также Бака обвинили в том, что он является фактическим владельцем компании своего брата DAS, которая замешана в коррупционном скандале. 

Среди списка обвинений был и пунтк о создании нелегального фонда, с помощью которого он незаконно присвоил около $25 млн.

Ли Мен Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы.

Он не первый экс-президент, которого приговорили к реальному сроку по обвинениям в коррупции. Его коллегу Пак Кын Хе приговорили сначала к 24 годам тюрьмы, а потом добавили еще восемь лет тюремного заключения.

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