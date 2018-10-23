Еще одна страна может заморозить поставки оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашкаджи

Канада может заморозить контракты на поставки оружия Саудовской Аравии, если заподозрит правительство страны в намерениях использовать это оружие для подавления прав человека.

Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

По его словам, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд пытается согласовать единую международную реакцию на гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

“Мы осуждаем убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Министр постоянно общается с нашими союзниками относительно следующих шагов и совместных действий”, - резюмировал Трюдо.

Ранее немецкое правительство решило приостановить экспорт своих вооружений в Саудовскую Аравию из-за убийства саудовского журналиста.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Саудовской Аравии признало факт убийства журналиста в консульстве в турецком Стамбуле. По данным журналистов, Хашкаджи убили после ссоры в дипломатическом ведомстве.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

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Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.