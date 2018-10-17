17 октября 2018, среда

Еще одна православная церковь разорвала отношения с Константинополем вслед за РПЦ

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Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем

Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем

Душанбинская православная церковь вслед за РПЦ разрывает полную связь с Константинополем.

Об этом рассказал Иеромонах (в православии монах, имеющий сан священника) Владимир, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

"Душанбинская епархия находится в каноническом подчинении русской православной церкви. Таким образом мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью", - сказал он.

По приблизительным оценкам, в Таджикистане насчитывается около 30 тысяч православных, что составляет 0,4% населения страны.

Территория Таджикистана входит в состав канонической территории Русской православной церкви, поэтому из православных церквей в стране представлена лишь она. Православные приходы в Таджикистане административно подчинены Душанбинской епархии Русской православной церкви (входит в состав Среднеазиатского митрополичьего округа) с епархиальным управлением в Душанбе и насчитывают шесть храмов и молитвенных домов, в которых служат пять священников.

Напомним, 15 октября священный синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Белорусская православная церковь присоединилась к решению РПЦ.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

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