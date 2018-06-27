Еще одна японская принцесса решила отречься от титула ради брака с простым парнем

Принцесса Айко должна будет покинуть дом после свадьбы

Японская принцесса Айко решила отказаться от королевского титула, так как решила выйти замуж за человека из простой семьи.

Как сообщает CNN, младшая дочь принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, хочет сыграть свадьбу с 32-летним сотрудником судоходной компании NYK Line.

Помолвка должна состояться 12 августа, а свадебное торжество – 29 октября.

Отмечается, что пара познакомилась меньше года назад.

Согласно традициям, принцесса Айко должна покинуть дом сразу после свадьбы, однако она получит бонус в виде миллиона долларов.

Это не первый подобный случай в Японии. Ранее сообщалось, что японская принцесса Мако Акисино потеряет свой титул ради брака со своим бывшим однокурсником, который происходит из простой семьи.