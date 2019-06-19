Еще один кандидат выбыл из гонки за пост премьера Британии Вчера, 20:19 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Peter Nicholls Рори Стюарт покинул гонку, осталось четверо кандидатов REUTERS/Peter Nicholls

Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до четырех человек.

Как сообщает BBC, из гонки выбыл министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Во время третьего раунда голосования среди консерваторов он получил всего лишь 27 голосов, что на 10 голосов меньше, чем во втором туре.

Экс-министр иностранных дел Борис Джонсон снова укрепил лидерство в борьбе за кресло премьера, получив 143 голоса, что на 17 больше, чем в прошлый раз.

Глава британского МИД Джереми Хант снова занял второе место с 54 голосами, немного опередив министра окружающей среды Майкла Гоува с 51 голосом.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид также прошел в следующий раунд, его поддержали 38 консерваторов.

Напомним, во время предыдущего раунда голосования победил экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Его поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии.

Следующий раунд голосования состоится в четверг, 20 июня. После этого из двух финалистов будут выбирать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен после 22 июля.