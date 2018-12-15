Еще один человек умер от последствий масштабных пожаров в Греции Сегодня, 17:00 46 Цей матеріал також доступний українською Количество погибших от июльских пожаров в Греции выросло до 100

В Греции умер 73-летний мужчина, которого в июле этого года госпитализировали с тяжелыми ожогами, полученными во время лесных пожаров.

Об этом сообщает Associated Press.

Это сотый человек, который стал жертвой стихии в Греции.

В июле Грецию охватили масштабные лесные пожары. Подавляющее большинство жертв погибло в самом огне, часть людей утонули в море, спасаясь от пламени.

Греческое правительство подверглось критике за ненадлежащую подготовку к пожароопасному сезону и организацию дорог в пострадавших районах. 27 июля греческие чиновники сообщили, что пожар повредил более 2 тыс. домов и примерно четверть из них придется снести.

Полиция Греции задержала мужчину по подозрению в поджогах, которые могли спровоцировать масштабные лесные пожары в стране.

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