15 ноября 2018, четверг

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

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Орегон признал Голодомор геноцидом

Орегон признал Голодомор геноцидом

Американский штат Орегон стал 19-м по счету, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Документ подписала губернатор штата Кейт Браун.

Также сообщается, что Орегон присоединяется к чествованию 85-й годовщины Голодомора.

Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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