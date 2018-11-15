Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

Американский штат Орегон стал 19-м по счету, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Документ подписала губернатор штата Кейт Браун.
Также сообщается, что Орегон присоединяется к чествованию 85-й годовщины Голодомора.
Сенат США 4 октября единогласно поддержал резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
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