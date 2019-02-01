Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
Мустафа Найем
Зураба Аласанию отстранили. Кто и как это сделал?
Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Спецтема: Выборы президента Украины

ЕС создает международную контактную группу из-за событий в Венесуэле

Сегодня, 09:10
40
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Венесуэлу охватили протесты

Евросоюз решил создать международную контактную групп из-за кризиса в Венесуэле. 

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, контактная группа не стремится играть роль официального посредника между политическими оппонентами в стране, однако попытается помочь мирному урегулированию ситуации. 

Работу контактной группы будет координировать Евросоюз. Она получит мандат на 90 дней.

"Позиция Европейского Союза свидетельствует о необходимости скорейшего созыва срочных президентских выборов с соответствующими международными гарантиями", - сказала она.

В состав группы со стороны ЕС должны войти Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция и Нидерланды.

Также в контактную группу согласились войти латиноамериканские страны: Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия.

Первая встреча группы запланирована на следующей неделе в Южной Америке.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

Читайте также:

Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире

Мадуро должен уйти. Мировые СМИ о том, что происходит в Венесуэле

Теги:   Николас Мадуро Евросоюз Венесуэла

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову
События

Вчера, 09:42

article_img
В Украине вступил в силу закон о переходе и регистрации религиозных общин
Геополитика

Вчера, 20:46

article_img
Трамп: Дату и место второго саммита США-КНДР объявят на следующей неделе

Выбор редакции

Политика

Вчера, 13:33

article_img
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос
IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Царя побоялись. Как Apple принесла в жертву Роскомнадзору приватные данные российских пользователей
События

Вчера, 22:27

article_img
Дворняга Евро, диджей с Казантипа и 70 российских кораблей. Как живет буксир Корец, прошедший через Керченский пролив

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться