ЕС создает международную контактную группу из-за событий в Венесуэле Сегодня, 09:10 40 Цей матеріал також доступний українською EPA Венесуэлу охватили протесты EPA

Евросоюз решил создать международную контактную групп из-за кризиса в Венесуэле.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, контактная группа не стремится играть роль официального посредника между политическими оппонентами в стране, однако попытается помочь мирному урегулированию ситуации.

Работу контактной группы будет координировать Евросоюз. Она получит мандат на 90 дней.

"Позиция Европейского Союза свидетельствует о необходимости скорейшего созыва срочных президентских выборов с соответствующими международными гарантиями", - сказала она.

В состав группы со стороны ЕС должны войти Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Швеция и Нидерланды.

Также в контактную группу согласились войти латиноамериканские страны: Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия.

Первая встреча группы запланирована на следующей неделе в Южной Америке.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

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