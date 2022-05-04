ЕС планирует ввести санкции против патриарха Кирилла — AFP 4 мая, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Какие именно санкции могут быть введены против главы РПЦ, не уточняется (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

На фоне поддержки РПЦ военной агрессии РФ против Украины Евросоюз планирует введение санкций против ее главы патриарха Кирилла, сообщает AFP.

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Французское агентство ссылается на соответствующий документ, однако других подробностей на данное время не приводит.

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«ЕС предлагает наложить санкции на главу Русской православной церкви», — говорится в сообщении, опубликованном в среду, 4 мая.

Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва из-за поддержки войны в Украине.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.



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