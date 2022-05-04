ЕС планирует ввести санкции против патриарха Кирилла — AFP

4 мая, 10:52
Цей матеріал також доступний українською
Какие именно санкции могут быть введены против главы РПЦ, не уточняется (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

Какие именно санкции могут быть введены против главы РПЦ, не уточняется (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

На фоне поддержки РПЦ военной агрессии РФ против Украины Евросоюз планирует введение санкций против ее главы патриарха Кирилла, сообщает AFP.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Французское агентство ссылается на соответствующий документ, однако других подробностей на данное время не приводит.

Видео дня

«ЕС предлагает наложить санкции на главу Русской православной церкви», — говорится в сообщении, опубликованном в среду, 4 мая.

Читайте также:
По примеру Лукашенко. Глава рпц Кирилл «с картами в руках» 20 минут доказывал Папе Франциску необходимость войны
https://twitter.com/AFP/status/1521740925273526272
https://www.youtube.com/watch?v=6HukxFHQ-7M

Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва из-за поддержки войны в Украине.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Российская агрессия РПЦ Патриарх Кирилл Санкции против России Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X