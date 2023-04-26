Евросоюз развернет в Молдове миссию по борьбе с угрозами со стороны России 26 апреля, 11:12 Флаги Молдовы (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Европейский Союз направит в Молдову гражданскую миссию, которая поможет бороться с ростом внешних угроз на фоне сообщений о планах России дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Миссия партнерства ЕС в Молдове изначально получит мандат на два года. Ее главу, который будет руководить операция на местах, назначат в ближайшее время.



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Цель миссии — улучшить устойчивость безопасности страны, сосредоточившись на урегулировании кризисных ситуаций и гибридных угроз, включая кибербезопасность и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил премьер-министр страны Дорин Речан.

По данным CNN, в США считают, что люди, связанные с российской разведкой, планируют сфабриковать беспорядки против законного правительства Кишинева, а затем привести к власти пророссийское руководство.

