ЕС официально запустил тренировочную миссию для для 15 тысяч украинских военных

14 ноября, 16:44
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Будут обучены до 15 тысяч военных украинских сил (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Будут обучены до 15 тысяч военных украинских сил (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих.

О этом говорится в сообщении чешского председательства в Совете Евросоюза в Twitter.

«Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что будут обучены до 15 тысяч военных украинских сил. Решение вступает в силу с момента публикации в официальном журнале ЕС.

https://twitter.com/EU2022_CZ/status/1592150192153038849
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17 октября, Совет ЕС одобрил создание военной тренировочной миссии для поддержки ВСУ в борьбе Украины за свою территориальную целостность.

Миссия будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь свой оперативный штаб в Брюсселе, чтобы обеспечить общую координацию на стратегическом уровне.

Командовать миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Центра военного планирования и проведения операций.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансовая контрольная сумма общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

https://www.youtube.com/embed/uY7iLl7U06I
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Миссия

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