ЕС пытается найти 19 млрд долларов для Украины

По словам собеседников FT, что Европейская комиссия обсуждает со странами-членами ЕС различные варианты, включая предоставление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, выделение Киеву кредитов из существующей программы поддержки G7 на сумму 50 млрд долларов, а также дальнейшее привлечение российских активов, замороженных в ЕС.

Агентство пишет, что прогнозируемый дефицит бюджета Украины на следующий год пока не покрывается внешним финансированием.

«Растет беспокойство относительно следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения фискального напряжения в Украине], вынуждены пересчитывать свои расходы и понимают, что дыра [в финансировании] остается, каким бы путем они ни пытались ее залатать», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в переговорах с Киевом на условиях анонимности.

По данным FT, комиссия уже была вынуждена скорректировать расходы по связанным с Украиной финансовым потокам в течение 2025 года в ответ на войну РФ против Украины и отсутствие уверенности в скором прекращении огня.

По оценкам МВФ, финансовые потребности Украины на следующий год покрыты, но это при условии, что война закончится в этом году или в середине 2026 года, однако как ЕС, так и Украина не рассматривают этот сценарий как реалистичный.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в прошлом месяце, что Фонд «оценит, будет ли увеличиваться этот разрыв в финансировании и потребует ли он дальнейшего финансирования за счет внешней помощи».

По словам одного из дипломатов ЕС, цель состоит в том, чтобы обеспечить потребности Киева задолго до зимы, особенно учитывая неопределенные перспективы дальнейшей военной поддержки со стороны США.

Одно из предложений, которым Киев поделился со странами G7 и которое рассматривает Европейская комиссия, заключается в том, чтобы направить военную поддержку Украине в виде двусторонних грантов, которые бы учитывались отдельно как «внебюджетный внешний трансферт», но в то же время зачислялись бы в целевые показатели национальных оборонных расходов.

Как пишет издание, это служило бы двойной цели — способствовало бы выполнению обязательств НАТО по увеличению расходов на национальную оборону до 5% ВВП и одновременно оказывало бы поддержку Украине.

«Вместо того, чтобы дублировать возможности, европейские союзники могли бы совместно финансировать украинские войска, рассматривая это как услугу, которую Украина предоставляет для усиления континентальной безопасности», — говорится в документе, который Украина направила партнерам по G7, с которым ознакомилась газета.

Комиссия должна обсудить этот и другие варианты с министрами финансов ЕС в понедельник вечером, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом.

«Очевидно, что военная поддержка Украины, которую предоставляют страны-члены ЕС, — это средства не только на оборону Украины, но и на оборону Европы, и часть из них будет зачислена как расходы на оборону», — сказал один высокопоставленный дипломат.

Однако есть и другой вариант — ожидать выплат по существующей схеме G7 на сумму $50 млрд, которая предоставляет кредиты Киеву за счет доходов от российских государственных активов, замороженных на Западе.

Отмечается, что без прекращения огня для стимулирования внутренней экономики Киев ожидает дефицит не менее $8 млрд на 2026 год, даже если некоторые из обещанных сумм удастся получить от партнеров, в частности ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, то дефицит финансирования может достичь $19 млрд.

Другим вариантом может быть извлечение большей стоимости из российских замороженных активов путем их реинвестирования в более рискованные классы активов — при этом необходимо разработать способ распределения ответственности за потенциально большие финансовые потери, который бы не возлагал на Бельгию, где хранится большинство активов, единоличную ответственность за них.