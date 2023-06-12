Семь стран ЕС поддерживают отказ от единодушия в принятии важных решений 12 июня, 17:47 Дипломаты предложили введение в ЕС принципа «конструктивного удержания» (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Министры иностранных дел семи стран ЕС призвали к отмене единодушия при принятии важных решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС.

Об этом говорится в совместной позиции министров, опубликованной Politico.

Отмену принципа единодушия поддержали главы МИД:

Германии,

Бельгии,

Люксембурга,

Нидерландов,

Румынии, Видео дня

Словении,

Испании.

Министры выразили мнение, что Евросоюз должен усилить свою способность действовать в сфере внешней политики и политики безопасности в условиях кризиса.

Они добавили, что с учетом процесса расширения ЕС успешная европейская интеграция требует эффективного функционирования европейских институтов.

«Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единодушия — что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства», — подчеркнули министры МИД.

Дипломаты предложили введение в ЕС принципа «конструктивного воздержания», который предусматривает возможность принятия решений даже в случае, когда одно из государств выступает против.

Министры также напомнили, что этот принцип удачно работал в октябре 2022 года, когда Совет ЕС голосовал за новую тренировочную миссию ЕС для украинских военных.

«Мы хотим развить эту тенденцию и обязуемся систематически пересматривать свою позицию с целью перехода от голосования «против» к «конструктивному воздержанию», — подчеркивают министры.

8 декабря 2022 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что необходимо пересмотреть правило ЕС относительно единогласия решений из-за действий Венгрии, которая заблокировала предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи.