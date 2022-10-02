Ермак в Турции встретился с руководителями компании Baykar и обсудил производство БПЛА в Украине 2 октября, 16:31 Андрей Ермак во время визита в Турцию встретился с руководителями компании Baykar (Фото:ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в Турцию встретился с руководителями компании Baykar, которая производит беспилотники Байрактар, Халуком и Сельчуком Байрактарами.



Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечено, что стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, относительно производства БПЛА на территории Украины.

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«Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании Baykar на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей», — сказал Ермак.

Также во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского Ермак вручил орден За заслуги ІІІ степени председателю Совета директоров и техническому директору Baykar Сельчуку Байрактару.

«Продолжаем укреплять обороноспособность нашего государства в тесном взаимодействии с нашим стратегическим партнером — Турцией», — отметил руководитель ОП.

В августе украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал, что компания Baykar уже купила земельный участок в Украине и намерена реализовать проект завода до конца года.

