Япония передала Украине 100 военных автомобилей 25 мая, 04:39 Япония передала военные автомобили для ВСУ (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Япония передала для украинской армии 100 военных автомобилей.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Хиросиму на саммит G7 провел переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой.

Зеленский также поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере 7,6 миллиарда долларов, предоставление 100 грузовых автомобилей для нужд ВСУ и решение принять на лечение раненых украинских военных.



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