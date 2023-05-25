Япония передала Украине 100 военных автомобилей

25 мая, 04:39
Поделиться:
Япония передала военные автомобили для ВСУ (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Япония передала военные автомобили для ВСУ (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Япония передала для украинской армии 100 военных автомобилей.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Хиросиму на саммит G7 провел переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой.

Зеленский также поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере 7,6 миллиарда долларов, предоставление 100 грузовых автомобилей для нужд ВСУ и решение принять на лечение раненых украинских военных.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Япония Вооружение Военная помощь Поставки оружия Андрей Ермак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X