«Могу быть эффективным». Еще один сын Трампа не исключил, что будет баллотироваться в президенты США

Младший сын президента США Эрик Трамп считает, что в случае принятия решения об участии в президентских выборах, для него или других членов семьи этот путь «будет несложным». Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times .

Как отмечает газета, Эрик менее активно вовлечен в политическую деятельность, по сравнению со старшим братом Дональдом-младшим, который участвовал в предвыборной кампании отца, и сестрой Иванкой, которая работала в администрации Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

Несмотря на это, когда Эрика Трампа спросили о возможном участии в президентских выборах 2028 года, он ответил, что «время покажет».

«Настоящий вопрос таков: „А хочешь ли ты втягивать в это других членов своей семьи?“. Хотел бы я, чтобы мои дети прожили то же, что пришлось пережить мне за последнее десятилетие? Знаете, если бы ответ был „да“, то политический путь был бы легким, то есть, я думаю, я мог бы это сделать. И, кстати, думаю, что другие члены нашей семьи тоже могли бы», — заявил сын Трампа.

Эрик Трамп также сказал, что «половина политиков его совсем не впечатляет», и предположил, что сам «мог бы справиться с этим очень эффективно».

Ранее его брат Дональд Трамп — младший также заявлял, что не исключает баллотирования в президенты, когда его отец уйдет с должности.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он баллотироваться и «подхватит ли бразды правления», Трамп-младший заявил, что «такое призвание есть».