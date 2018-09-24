24 сентября 2018, понедельник

Эрдоган заявил о желании улучшить отношения с Германией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что будет работать над улучшением отношений между Германией и Турцией

Президент отметил, что страны должны больше взаимодействовать как в вопросах политики, так и экономики, передает Reuters.

"Нашим приоритетом во время моего визита в ФРГ в этом месяце станет улучшение турецко-немецких политических, а также экономических отношений, которые переживали не лучший период в последнее время", - заявил Эрдоган.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове