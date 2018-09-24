Эрдоган заявил о желании улучшить отношения с Германией

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что будет работать над улучшением отношений между Германией и Турцией

Президент отметил, что страны должны больше взаимодействовать как в вопросах политики, так и экономики, передает Reuters.

"Нашим приоритетом во время моего визита в ФРГ в этом месяце станет улучшение турецко-немецких политических, а также экономических отношений, которые переживали не лучший период в последнее время", - заявил Эрдоган.

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