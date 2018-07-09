Эрдоган принес присягу президента Турции, страна официально сменила форму правления

В понедельник, 9 июля, президент Турции Реджеп Эрдоган принес присягу главы государства, сообщает агентство Анадолу.

Церемония приведения к присяге Эрдогана прошла в парламенте. Начиная с сегодняшнего дня, Турция официально сменила форму правления превратившись из парламентской в Президентскую Республику.

Из парламента Эрдоган направился к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка, где возложил венок в дань уважения основателю Турецкой Республики.

"Вновь заверяем о готовности продолжить усилия по укреплению национального единства и солидарности, развитию и укреплению мощи страны", - заявил Эрдоган.

В конце июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы, победу одержал действующий президент Эрдоган, который заручился поддержкой 52,53% голосов, оппозиционный кандидат Мухаррем Индже набрал 30,77%.

Согласно результатам референдума 2017 года новый президент Турции будет иметь более широкие полномочия.

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