Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии доказательств, что исчезнувший журналист вышел из консульства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии представить доказательства того, что пропавший журналист Джамаль Хашкаджи покинул здание саудовского диппредставительства.

Об этом он заявил во время визита в Венгрию, передает AP.

По словам лидера Турции, официальный Эр-Рияд "не может оправдать себя, сказав, что он ушел [из здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле]".

По словам Эрдогана, расследованием исчезновения Хашкаджи занимаются как полиция Турции, так и разведслужбы. Расследование взято под его личный контроль, добавил президент Турции.

Напомним, что известный саудовский журналист, автор The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы.

Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, заявляя, что Хашкаджи покинул здание консульства.

По данным СМИ, Турция попросила разрешения на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.