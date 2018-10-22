22 октября 2018, понедельник

Эрдоган пообещал во вторник рассказать обстоятельства смерти Хашкаджи

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Эрдоган пообещал рассказать о смерти Хашкаджи

Эрдоган пообещал рассказать о смерти Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во вторник, 23 октября, обнародует обстоятельства смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы ищем справедливости. Я сделаю заявление во вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития. Подробности инцидента будут полностью раскрыты", - заявил Эрдоган.

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Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что журналист исчез в консульстве. Затем, через 18 дней после исчезновения Хашкаджи, признал, что журналист был убит во время "кулачной драки".

20 октября представитель Эр-Рияда сообщил, что власти хотели убедить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями. Они прибегли к насилию и пригрозили журналисту, что "накачают" его лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, от которого он умер.

Германия, Великобритания и Франция 21 октября призвали Саудовскую Аравию "предоставить факты", чтобы подтвердить версию драки в консульстве. Кроме того, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, пока не получит убедительных свидетельств.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

 

Журнал Новое Время №38

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