Эрдоган пообещал начать новую военную операцию на границе Турции

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Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за военными операциями Щит Евфрата и Оливковая ветвь в Сирии последуют новые, чтобы "очистить свои границы от террористов".

Об этом он заявил 6 мая, выступая перед многотысячной толпой сторонников в Стамбуле, передает Анадолу.

По словам Эрдогана, Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы у своих границ.

"Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке", - предупредил Эрдоган. 

Турецкая наземная операция Щит Евфрата была начата в 2016 году турецкими вооруженными силами на севере Сирии. Она была направлена против террористов Исламского государства и сирийских курдов.

После завершения операции в 2017 году Турция начала наземную операцию Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований.

В одном из последних выступлений Реджеп Эрдоган заявил, что после победы в сирийском регионе Африн Анкара продолжит военную операцию в других курдских районах Сирии, а также в районе Синджар в Ираке.

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