Эрдоган опроверг информацию об обнаружении тела журналиста Хашкаджи

На фоне информации о якобы обнаружении в резиденции саудовского консула в Стамбуле тела журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого спецслужбами Саудовской Аравии, президент Турции Реждеп Эрдоган опроверг эти данные.
Об этом он сказал во время своего выступления в парламенте страны, потребовав его найти, передает Business Insider.
"Где тело Джамаля Хашкаджи? Никто до сих пор не знает", - заявил он.
Отметим, что ранее оппозиционный депутат от партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил, что тело журналиста Джамаля Хашкаджи было найдено в колодце на территории резиденции консула Саудовской Аравии.
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Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.
Журнал Новое Время №38
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