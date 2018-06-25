Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на выборах, передает Reuters.

"Мой народ предоставил мне право исполнять обязанности главы государства. Я надеюсь, что никто не будет сомневаться в результатах голосования и ссылаться на демократию с целью оправдать собственное поражение", - цитирует агентство Эрдогана.

Оппозиция пока отказалась признавать победу Эрдогана. По словам представителя РНП, до сих пор не пришли результаты из крупнейших городов страны, где население традиционно поддерживает оппозицию. По его мнению, все еще возможен второй тур.

Как передает Anadolu, после подсчета 97,78% бюллетеней, на выборах президента Турции лидирует Эрдоган с 52,53% голосов, оппозиционный кандидат Мухаррем Индже набирает 30,77%.

Также по данным Anadolu, в Стамбуле после оглашения первых результатов голосования на выборах президента и парламента уже празднуют победу Реджепа Тайипа Эрдогана и возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Толпы людей с флагами Турции и символикой партии АК собрались в районе Тарабья, где расположена резиденция Эрдогана Хубер, скандируя лозунги в поддержку действующего президента. Cторонники правящей партии собрались также в районе Кысыклы, где расположен дом Эрдогана.

Ранее сообщалось, что в Турции оппозиция пожаловалась ЦИК на нарушения в ходе голосования.