10 июля 2018, вторник

Эрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции

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Пост министра финансов в новом Кабмине Турции занял зять президента Эрдогана
Фото: Yurt Gazetesi

Пост министра финансов в новом Кабмине Турции занял зять президента Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган в день своей инаугурации объявил состав нового Кабинета министров страны.

В частности, Эрдоган азначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов страны, сообщает Anadolu.

Всего в новое правительство вошли 16 министров - на 10 меньше, чем в предыдущем составе. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу, первым вице-президентом назначен Фуат Октай, министром обороны стал бывший начальник Генштаба Турции Хулуси Акар.

В соответствии с одобренными изменениями в конституцию Турции, в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство отныне будет возглавлять президент.

Напомним, 9 июля Эрдоган принес присягу главы государства.

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