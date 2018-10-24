Эрдоган и принц Салман обсудили проблему обнародования правды об убийстве Хашкаджи

В среду, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.
В канцелярии президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, во время которого "состоялся обмен мнениями по совместным шагам в рамках всестороннего расследования", передает Анадолу.
По информации источников Reuters, Эрдоган и кронпринц Салман обсудили шаги, необходимые для обнародования всех деталей убийства журналиста.
Смотрите также
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
Смотрите также
В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования