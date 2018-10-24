Эрдоган и принц Салман обсудили проблему обнародования правды об убийстве Хашкаджи

В среду, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

В канцелярии президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны, во время которого "состоялся обмен мнениями по совместным шагам в рамках всестороннего расследования", передает Анадолу.

По информации источников Reuters, Эрдоган и кронпринц Салман обсудили шаги, необходимые для обнародования всех деталей убийства журналиста.

Смотрите также В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.