Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

28 мая, 22:56
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Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

«Поздравляю Президента Турции Реджепа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах», — написал Зеленский в воскресенье в Twitter.

«Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы», — подчеркнул Зеленский.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1662903730906210305

В Турции 28 мая прошел второй тур президентских выборов. По результатам подсчета большинства бюллетеней Эрдоган побеждает оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. Таким образом Эрдоган будет переизбран во второй раз на пост президента.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Выбори

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