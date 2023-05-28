Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах
Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.
«Поздравляю Президента Турции Реджепа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах», — написал Зеленский в воскресенье в Twitter.
«Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы», — подчеркнул Зеленский.
В Турции 28 мая прошел второй тур президентских выборов. По результатам подсчета большинства бюллетеней Эрдоган побеждает оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. Таким образом Эрдоган будет переизбран во второй раз на пост президента.