Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 35 тысяч 15 февраля, 00:45 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв землетрясения в стране превысило 35 тысяч человек.

Об этом сообщает Associated Press.



Травмы получили более 105 тысяч человек, 13 208 из них находятся в больницах. Эрдоган отметил, что поисково-спасательные работы в пострадавших регионах будут продолжаться «до тех пор, пока под завалами будут оставаться живые люди».

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С марта власти Турции начнут строительство 30 тысяч домов для пострадавших от землетрясения. В настоящее время временное жилье получили более 1,6 миллионов жителей Турции.

«В зоне землетрясения установлено более 175 тысяч палаток, 5,4 тысяч домов контейнерного типа», — заявил президент.

В соседней Сирии было подтверждено более 3700 смертей в результате землетрясения. Таким образом, общее количество жертв превысило 39 тысяч.

6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

