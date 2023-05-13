«Сделаю все, что требует демократия». Эрдоган пообещал мирно передать власть, если проиграет выборы в Турции 13 мая, 15:52 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в любом случае признает результаты воскресных выборов вне зависимости от того, кто станет победителем.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Руководящая партия и ее союзники сочтут любой результат выборов легитимным и сделают все, что требует демократия», — сказал Эрдоган в телевизионном интервью.

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Комментарии действующего президента Турции прозвучали вскоре после того, как его главный соперник Кемаль Киличдароглу подверг критике президента и его союзников за признаки нежелания признать результаты выборов в случае победы оппозиции.

Накануне Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в турецкие выборы и заявил, что Москва стоит «за монтажами, заговорами и контентом Deep Fake».

Выборы в Турции пройдут 14 мая. В случае победы на выборах, турецкая оппозиция во главе с Кемалем Киличдароглу обещает бороться с государственными монополиями и поддерживать малый и средний бизнес.

По данным опросов, в первом туре у Эрдогана и Киличдароглу есть шансы получить примерно по 45% голосов.